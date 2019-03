Alenka Košir: Večina žensk se zgrozi, ko povem, koliko kilogramov imam

"Kdo ugane, koliko kilogramov imam na fotografiji," je na Instagramu zapisala Alenka Košir, nato pa dodala, da so kilogrami samo številke: "Številke, ki nekaj povedo in se po njih radi orientiramo, ker gre za merljivo enoto ... Ampak po drugi strani vam številke ne smejo predstavljati cilja … Cilj je zdravo telo in duša … Cilj je veliko več kot samo številka … Večina žensk se zgrozi, ko povem, koliko kilogramov imam, in mi ne verjamejo." Zraven je dodala še majhno pomoč in zapisala svojo višino: 176 centimetrov.