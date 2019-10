Alenko Gotar ustavili policisti

Alenka Gotarje s svojimi oboževalci in sledilci na družbenih omrežjih delila izkušnjo, ko so jo na poti iz službe ustavili policisti.

"Manjši prekršek (pas) in ko so me ustavili, sem takoj rekla: Kriva sem, imata prav, kar napišita kazen, ker sem si jo zaslužila. Je prav, da pošteno in dobro opravljata svoje delo," je na družbenih omrežjih bližnje srečanje s policisti opisala slovenska operna pevka ter razkrila, da je morala opraviti tudi preizkus alkoholiziranosti.

"Seveda je bilo 0,00. Reveži policisti nosijo glavo naprodaj ves čas in ko je nekdo, ki dela prekrške, do njih prijazen, so po moje kar šokirani (nasmeh)," je še zapisala in ob tem objavila fotografijo, na kateri v roki drži indikator, ki ga je obdržala za spomin.