Alenko iz Ljubezni po domače osrečuje 17 let mlajši Primorec

Kako je biti v zvezi s kar 17 let mlajšim fantom? Kakšne so prednosti in kakšne slabosti, če sploh kakšne?

Vemo, da je Primorec. Kaj pa nam še lahko razkriješ po njem?

Res je precej zadržan, ceni zasebnost in se ne želi izpostavljati. Še Facebook profila nima, kar je med mladimi danes zelo redko, ne fotografira se rad. To se mi zdi prisrčno, pohvalno. Je pa zelo nežen in pozoren.

Spoznala sta se v študentskem domu in glede na to, da je zadržan, si morda ti dala pobudo za spozavanje in zbliževanje?

Spoznala sva se pred malo več kot letom in pol. Rada dajem pobudo, menda je bila moja prva presenešena izjava: "O, zelo si luštkan!" Takoj za tem sem videla, da je bil šokiran, rekel mi je, da ni navajen take neposrednosti (smeh).

Pa si tudi sicer ti tista, ki daje pobude, denimo za obisk erotičnega sejma v Celju, kjer so vaju opazili skupaj?

Seveda tudi on daje pobude, sem pa jaz tista, ki redno spremlja dogajanje in potem pač predlagam (smeh). Na sejem hodim vsako leto, če le utegnem. Letos sva si z njim lepo popestrila večer in res mi je žal, da na sejmu ne vidiš več parov, ampak pretežno zgolj moške, ki obisk pred partnerkami še skrivajo. Sem pa opazila nekaj starejših parov, starih nad 60 let, kar se mi zdi lepo.