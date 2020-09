Aleš Valič na odru s sinom: Matic je zelo talentiran

Aleš Valič je eden tistih slovenskih igralcev, ki se lahko pohvali z dolgoletno kariero in bogatim repertoarjem predstav, televizijskih vlog in filmov. Svoje znanje z veseljem predaja na sina Matica , ki letos zaključuje drugo stopnjo študija na Akademiji za za gledališče, radio, film in televizijo.

Oče in sin: napeto ali še bolj zabavno sodelovanje?

Oba smo povprašali tudi, kako je bilo sodelovati z očetom oziroma s sinom. Prav družinski odnosi so verjetno najbolj zapleteni odnosi, zato lahko tesno sodelovanje predstavlja tudi kakšno dodatno napetost. In kaj pravita Aleš in Matic?

"Med postavljanjem predstave v prostor je bilo seveda zelo živahno. Pri igralskem delu se človeku vzbujajo spomini vsega doživetega in tako so se tudi nama. Ja, bilo je zapleteno. Enkrat sva tudi poslala drug drugega nekam. Vendar sva že naslednji hip delala še boljše in intenzivnejše. Tudi bolj složno,"je povedal izkušeni Aleš, Matic pa je sodelovanje opisal kot "zares lepo in navdihujoče". Izrazil je hvaležnost, da je lahko sodeloval s tako izkušenim človekom, kot je njegov oče, saj je to za mladega igralca lahko zelo dobrodošlo: "Če pa je ta soigralec korekten, soigra in dela v dobrobit predstave, potem je to odlična priložnost za učenje. Bila sva iskrena drug do drugega, nepopustljiva in zahtevna. Pisala sva, režirala in igrala. Največ težav sva pa imela s tem, kdaj kdo kaj počne. Ne glede na vse: ko zaigra ena taka igralska osebnost poleg tebe, vse steče. Upam, da bom še večkrat delal z njim. Zagotovo najbolj zahteven in hvaležen igralec na odru in pred kamero."