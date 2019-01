Aleš Valič prvič na odru s sinom

Izjemni slovenski igralec Aleš Valič, ki ga lahko spremljamo tudi v slovenski seriji Reka ljubezni, se te dni pripravlja na novo vlogo. Zaigral bo v komediji Norčije v spalnicah, v kateri nastopa tudi njegov sin Matic Valič.

Z Alešom smo se pogovarjali tik pred premiero nove predstave Norčije v spalnicah. FOTO: Ksaver Šinkar

Aleš Valičje ime, ki ga v našem kulturnem prostoru ni treba posebej predstavljati. Za svoje delo je prejel številne nagrade in priznanja, med najpomembnejšimi so: nagrada Prešernovega sklada, tri Borštnikove nagrade, Severjeva nagrada in druge. V svoji dolgoletni karieri je upodobil že ogromno gledaliških predstav. V ljubljanski Drami ga lahko vidite v predstavah, kot soJez, Sveti možin najnovejšiTatovi. Leta 2017 je v Gledališču Koper poskrbel za salve smeha v komediji(Totalno) katastrofalna večerja, v teh dneh pa ga na Obali čaka premiera nove komedije Norčije v spalnicah. Predstava bo zanj zagotovo nekaj posebnega, saj bo na odru stal s svojim sinom Maticem Valičem, ki je tudi del igralske zasedbe. Matic igra vlogo Trevorja v alternaciji z Blažem Popovskim, oba pa trenutno obiskujeta četrti letnik AGRFT.

V predstavi nastopata tudi Tjaša Hrovat in Alešov sin, Matic Valič FOTO: Jaka Varmuž

Osnovna prizorišča koprskih Norčij v spalnicah so tri spalnice treh zelo različnih parov. ''V vseh treh spalnicah in posteljah se dogajajo zelo zanimive reči. Ob tem je najbolj zanimivo to, da glavni par, Trevor in Suzana, svoje spalnice na odru nimata. Čeprav med njima vlada najbolj ognjevit odnos od vseh parov v tej zanimivi igri. Izvemo pa, da se Suzana v njuno odsotno domačo spalnico kdaj pa kdaj tudi zaklene. Sama. Tako je med vsemi pari seks ves čas ''v zraku'', kdaj pa se bo res zgodil ... Anekdotično in smešno. Norčije v spalnicah in okrog njih,'' je o novi predstavi za 24ur.com povedal Aleš, ki igra Ernesta.

Aleš v novi predstavi igra Ernesta. FOTO: Jaka Varmuž

''Ernest je že dolgo dolgo poročen z Dehlio. Skupaj imata sina Trevorja. Ernest je bil profesor na univerzi (je predaval literaturo?). In zdaj bi Ernest rad imel mir. Vendar je to ob ženi, ob 'sinu' in ob sinovi nepredvidljivi ženi misija nemogoče. Zato se Ernest zateka v odsotnost in v različne substance, da bi tako našel ravnotežje v zblojenem svetu, ki ga obdaja. Je njegov ves trud v tej smeri zaman?'' Režiserka predstava je Katja Pegan, kije tudi direktorica Gledališča Koper. ''Katja Pegan pripravlja novo predstavo Norčije v spalnicah s prefinjenim občutkom za mero. Inspirativno sledi avtorjevim zapisom, ki narekujejo potovanje oseb skozi to norčavo igro. V njeni režiji se pojavljajo pred nami sodobni ljudje, ki jih srečujemo vsak dan. In kot vsaka prava režiserka prepoznava za norčavostjo junakov njihove osebne probleme in bolečine ob nezanesljivem prebijanju mladih ljudi v negotovo prihodnost. Zabavno po mediteransko!''

Nova komedija Norčije v spalnicah bo zagotovo poskrbela za obilo smeha. FOTO: Jaka Varmuž

V predstavi poleg Aleša Valiča nastopajo še Mojca Partljič, Igor Štamulak, Anja Drnovšek, Luka Cimprič, Maša Grošelj, Blaž Popovski, Matic Valič in Tjaša Hrovat. Komedija odpira globlja vprašanja o partnerskih odnosih: Se res poznamo? Znamo prisluhniti drug drugemu? Kaj lahko pričakujemo od partnerja? ''Štirje pari, tri spalnice ... Spalnice so res tri. Vendar pari? Je osem različnih ljudi vedno spetih v štiri pare? Je parov devet ali deset? Še več? Ali, groza, so manj kot štirje pari? Bodo na negotovih čolničkih ljubezni zdržali napore dolgih noči in dni? Ali bo koga vihar odnesel stran in ga nikoli več ne bo vrnil? Čeprav se vsi kar naprej vračamo drug k drugemu in oddaljujemo od samega sebe. Se bodo naši junaki našli ali ne?''

63-letni igralec navdušuje tudi v vlogi poslovneža Uroša Lekića v seriji Reka ljubezni. FOTO: Ksaver Šinkar

Aleša gledalci POP TV zelo dobro poznate tudi po vlogi Uroša Lekića v slovenski uspešnici Reka ljubezni. ''Uroš Lekić je uspešen poslovnež tega malega prostora med Alpami in Sredozemskim morjem. Kako je uspel, se ne ve. Ni to nekaj običajnega? Kot pravi vztrajnež, se po vsakem propadu dvigne z dna kot feniks iz pepela. Z Urošem Lekićem imava skupno eno stvar: telo z dušo, ki sem mu jo posodil za čas njegovega televizijskega življenja. Naj mu bo v veselje, kot je meni,'' je o televizijski vlogi povedal izjemni igralec, ki že pridno snema četrto sezono, ki kmalu prihaja na TV zaslone. In kaj se Urošu obeta? ''Uroš gre v četrto sezono z novimi načrti in pričakovanji. Ko se je rešil starih nasprotnikov, se je že zavedal, da ga čakajo novi. Njegovih velikopoteznih načrtov to seveda ne zadrži niti za hip. Kot pravi sam: kako naj prepričam svoje možgane, naj se ustavijo in nehajo delati? Kaj ga čaka na polju ljubezni? Prepustimo se času, ki prihaja.''