Alex in Saša o poroki: Priznavava, da sva komaj zadrževala solze

Glasbenik Alex Volasko , ki smo ga lahko spremljali lansko jesen v šovu Znan obraz ima svoj glas , ter pevka in igralka Saša Lešnjek sta se na predzadnjo soboto v avgustu poročila na prekrasnem Ferrarijevem vrtu v Štanjelu. Na poročno slovesnost sta povabila 50 svatov. " Vesela sva, da ni bilo treba krajšati seznama, saj sva si to številko zastavila že na začetku. Ravno prav, da ni ne preveč ne premalo. Poroko sva načrtovala slabo leto, od zaroke. Dejansko se nisva kaj veliko obremenjevala, saj sva želela malo bolj spontan pristop, prav tako pa sva se v večini stvari strinjala takoj, " je po poroki povedal ženin.

Mladoporočenca sta imela kar štiri glasbene goste. Omar Naber ju je pospremil s svojim prekrasnim glasom, na obredu je za glasbeno spremljavo poskrbela zasedbaIl Divje, na vrtni zabavi skupina Počeni Škafi, za zabavo pa je poskrbel DJ Dady. "Mislim, da sva zadovoljila prav vsak glasbeni okus. Sva pa na slavju tudi midva poprijela za mikrofon ter zbrane presenetila s pesmijo, ki sva jo skupaj pela že prvi dan, ko sva se spoznala–'Kam si namenjen' v izvedbi Belih Vran. Priznavava, da sva komaj zadrževala solze."

Zaljubljenca sta enotna, da je bil dan prekrasen."Zdi se mi, kot da po poroki kar lažje diham. Kot da se je odvalil en kamen, ki je ležal na srcu. Poročni dan je bil prekrasen in vesel sem, da smo se s svati imeli odlično," pove Alex, Saša pa doda: "Čudovita in intimna poroka. Hvaležna sem za vse, ki so bili z nama in naredili najin dan res prekrasen."

Ker so zaradi trenutne situacije, ki jo je povzročil izbruh novega koronavirusa, omejena potovanja v daljne dežele, sta se odločila, da se odpravita na 'roadtrip': "Za najine medene tedne sva se zaradi situacije odločila, da se usedeva v avto in potujeta po Italiji, kamor si bova zaželela. Začela bova z Benetkami in potem dalje proti jugu. Rada imava potovanja in si želiva prijetne avanture."