Alex Volasko in Saša Lešnjek sta se poročila: zapel jima je Omar Naber

Glasbenika Alex Volasko in Saša Lešnjek sta dočakala svojo poroko. Po večmesečnem spraševanju, ali bo obred dovoljen in predvsem, koliko svatov bosta lahko povabila, sta končno dočakala svoj 'd dan' in si obljubila večno zvestobo v romantičnem okolju.

Poročila sta se v Štanjelu - obred je potekal v Ferrarijevem vrtu, zabava pa v Gradu Štanjel. Med povabljenci pa so bili tudi nekateri drugi znani obrazi, ki jih zaljubljenca uvrščata med boljše prijatelje. Tako sta na obredu bila tudi Luka Markus Štajer in Melani Mekicar, ki sta s Sašo nastopila v muzikalu Briljantina. Na poroki pa je bil tudi Alexov dober prijatelj Omar Naber, ki je mladoporočencema takoj po obredu tudi zapel, in sicer pesem Elvisa Presleyja Can't help falling in love.Pod selfijem z mladoporočencema pa je Omar na Instagramu napisal: "Draga moja najljubša mladoporočenca v letu 2020. V čast in veselje mi je bilo biti prisoten in odpeti vajin komad na vajini poroki. Srečno na skupni poti, rad vaju imam."