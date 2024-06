Alfi Nipič: Če rad nastopaš, potem bi bil greh prenehati s koncerti

Če je kdo v dvomih, kako bo z Alfijevo pevsko kariero in koncentiranjem v prihodnje, pa pevec pomirja. "Tom Jones je od mene starejši štiri leta, pa je na ameriški turneji. Če to rad delaš in v tem uživaš, potem je greh, če se čemu takemu ne odzoveš," je prepričan legendarni glasbenik. Po težavah s hrbtenico in nogo ga kmalu čaka nova operacija, 80-letnico pa namerava jeseni obeležiti z več koncerti in z obveznim prepoznavnim gibom. "Vedno so me vprašali, kako to delam, pa sem jim odgovoril, da moraš imeti v vratu en 'kugllager' od fičota," se je pošalil.