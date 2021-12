Alfi Nipič iz bolniške postelje zapel Silvestrski poljub

Alfi Nipič je včeraj pred našo kamero obljubil, da bo, če mu bo le zdravje dopuščalo, v bolniški sobi na okrogli jubilej zapel svojo znamenito pesem Silvestrski poljub, brez katere si skoraj ne znamo več predstavljati vstopa v novo leto. In obljubo je tudi izpolnil. Legendarni glasbenik je zbral dovolj moči in zapel svojo pesem Silvestrski poljub, ki so jo na glasbeni trak prvič posneli 8. decembra 1971, torej pred natanko 50 leti. Glasbo in aranžma za skladbo je napisal Jože Privšek, besedilo Dušan Velkavrh, odpel pa jo je Alfi Nipič.