Alfi Nipič v bolnišnici zaradi okužbe s koronavirusom

Alfi Nipič je trenutno v bolnišnici zaradi okužbe s koronavirusom. 77-letnik je na covidnem oddelku in mu pomagajo z dozatorji kisika. Glasbenik, ki je slovensko glasbeno zgodovino zapečatil z uspešnicami, kot sta Silvestrski poljub in Ostal bom muzikant, ima sicer zadnjih nekaj let nenehne zdravstvene težave.

V zadnjih dveh letih se je tudi na svojem Facebooku svojim oboževalcem redno javljal iz bolnišnice in jih takrat bodril, da ostaja pozitiven in je pripravljen na boj. 77-letni Alfi je namreč kar dvakrat imel akutno vnetje trebušne slinavke, zaradi česar je bil takrat tudi v kritičnem stanju. Takrat je povedal, da ve, da se mu je zgodil čudež in je hvaležen za še eno priložnost. Še pred tem, leta 2016, pa je glasbenik prestal operacijo srca.