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Domača scena

Ali Žan Zore in Tamara Talundžić pričakujeta otroka?

Ljubljana, 28. 10. 2026 11.05 pred 33 minutami 1 min branja 2

Avtor:
K.A.
Žan Zore je objavil pomenljivo fotografijo.

Žan Zore in Tamara Talundžić sta svojo zvezo javno oznanila pred malo več kot dvema mesecema, se nato zelo hitro zaročila, zdaj pa vse kaže, da bo njuna ljubezen dobila še večji smisel. Nekdanji tekmovalec Kmetije, ki se je v lanski sezoni predstavil skupaj z bratom Janom, je na družbenih omrežjih objavil zanimivo fotografijo. Ali pričakujeta otroka?

Se bo v hiši Žana Zoreta in Tamare Talundžić kmalu zaslišal otroški jok? Nekdanji tekmovalec Kmetije je na družbenih omrežjih namreč objavil zelo zgovorno fotografijo, na kateri poljublja trebušček svoje drage, ki je videti že kar precej velik. Fotografijo je objavil brez opisa, zato ni povsem jasno, ali to pomeni, da sta se zaljubljenca odločila za nov korak v svoji zvezi in bosta kmalu postala starša.

Žan Zore je objavil pomenljivo fotografijo.
Žan Zore je objavil pomenljivo fotografijo.
FOTO: Instagram

Nekdanja udeleženka šovov Kmetija, Sanjski moški in Sanjski moški Hrvaške ter lanski udeleženec Kmetije sta svojo ljubezen javno oznanila sredi avgusta, dober mesec kasneje pa sta na Instagramu sporočila, da sta se zaročila. Skupaj sta se odpravila na Bali, kjer je Žan pripravil romantično okrašeno posteljo in pokleknil ter jo zaprosil za roko.

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Njuna ljubezenska sreča se razvija zelo hitro, čeprav sta bila v preteklosti oba večkrat razočarana. Oba imata za seboj težke izkušnje iz preteklih zvez, vplivnica je mama hčerke, Žan pa je v resničnostnem šovu otroka pričakoval s sotekmovalko Urško Gros, a sta se kasneje odločila, da ga ne bosta obdržala.

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Marck
28. 10. 2026 11.38
Ubogi otroci.
Odgovori
0 0
Teleport
28. 10. 2026 11.23
Kdo?
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