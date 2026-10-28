Ali Žan Zore in Tamara Talundžić pričakujeta otroka?

Se bo v hiši Žana Zoreta in Tamare Talundžić kmalu zaslišal otroški jok? Nekdanji tekmovalec Kmetije je na družbenih omrežjih namreč objavil zelo zgovorno fotografijo, na kateri poljublja trebušček svoje drage, ki je videti že kar precej velik. Fotografijo je objavil brez opisa, zato ni povsem jasno, ali to pomeni, da sta se zaljubljenca odločila za nov korak v svoji zvezi in bosta kmalu postala starša.

Žan Zore je objavil pomenljivo fotografijo. FOTO: Instagram

Nekdanja udeleženka šovov Kmetija, Sanjski moški in Sanjski moški Hrvaške ter lanski udeleženec Kmetije sta svojo ljubezen javno oznanila sredi avgusta, dober mesec kasneje pa sta na Instagramu sporočila, da sta se zaročila. Skupaj sta se odpravila na Bali, kjer je Žan pripravil romantično okrašeno posteljo in pokleknil ter jo zaprosil za roko.