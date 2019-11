Alice v postelji premierno na odru Male drame

V Mali drami so premierno predstavili prvo slovensko uprizoritev igre Alice v postelji znamenite ameriške filozofinje, literarne ikone šestdesetih let in vsestranske ustvarjalke Susan Sontag. Prvo in edino v celoti objavljeno dramo Sontagove je režijsko in scenografsko na oder prenesel Dorian Šilec Petek, med igralsko zasedbo pa je tudi Timon Šturbej, ki ga poznamo iz Reke ljubezni.

Prva slovenska uprizoritev igre znamenite filozofinje in pisateljice Susan Sontag v režiji Doriana Šilca Petka. FOTO: Katja Kodba/SNG Drama Ljubljana

V uprizoritvi, v kateri avtorica poglobljeno razmišlja o ženskah, o njihovih bolečinah in samozavedanju, igrajo Maša Derganc, Sabina Kogovšek, Vojko Zidar, Saša Tabaković, Iva Babić, Eva Jesenovec, Veronika Drolc in Timon Šturbej.

Timon Šturbej in Maša Derganc v predstavi Alice v postelji FOTO: Peter Uhan / SNG Drama Ljubljana

Avtorica Susan Sontag je Alice v posteljinapisala v dveh tednih januarja 1990. Deset let prej pa naj bi v Rimu med vajami za pozno igro Luigija Pirandella Kot me ti hočeš v sanjah videla Alice od začetka do konca. "Mislim, da sem se vse svoje življenje pripravljala na Alice v postelji. Torej igro o ženski žalosti in jezi; in, navsezadnje, igro o domišljiji. O realnosti duševne ječe. O zmagoslavju domišljije. Toda zmage domišljije niso dovolj," zapiše Sontagova v spremni besedi igre, prevedeni in objavljeni v gledališkem listu uprizoritve pod uredniškim naslovom Genialna sestra.

Med igralsko zasedbo so tudi Sabina Kogovšek, Iva Babić, Maša Derganc in Eva Jesenovec. FOTO: Katja Kodba/SNG Drama Ljubljana

Igra, ki jo je Sontagova razdelila na osem prizorov in označila za fikcijo, temelji na resnični osebi, Alice James (igra jo Maša Derganc), edini hčerki in najmlajši od petih otrok izjemno ugledne ameriške družine v devetnajstem stoletju. Oče, dedič velikega poslovnega premoženja, je zaslovel kot pisec o verskih in moralnih temah. Čudaški človek močne volje, ki je pri trinajstih v nesreči izgubil nogo, je bil glavni učitelj svojih otrok in jih je že v zgodnji mladosti večkrat peljal v Evropo. Ko je imela Alice James trideset let, naj bi očeta soočila s svojo željo, da bi naredila samomor. Najprej jo je resno oštel, potem pa dal svoje privoljenje. Leta 1884 se je preselila v London, kjer se je ustalil njen brat Henry (Harry, igra ga Saša Tabaković), in tam priklenjena na posteljo preživela naslednjih sedem let in pol, vse do smrti zaradi raka na dojki.

Timon Šturbej in Polona Juh, ki je iz prve vrste spremljala igro moža Saše Tabakovića. FOTO: Katja Kodba/SNG Drama Ljubljana

Zanimivo je dejstvo, da je bila Alice James deležna enake izobrazbe kot njeni bratje, čeprav kaj takega v 19. stoletju ni bilo ravno običajno. Kljub navidezno enakim možnostim in priložnostim za razvoj lastnih potencialov "je ostala omrtvičena in okamnela v svoji sobi. Preprosto ni vedela, kaj naj naredi z vsem tem znanjem, s svojim širokim umom in neverjetnim smislom za humor. Lastna genialnost jo je pokopala," je v gledališkem listu uprizoritve zapisala dramaturginja Staša Prah. Susan Sontag pa v spremni besedi igre zapiše, da je napisala dramo o "obupani ženski, ki je, ali pa se pretvarja, da je, nemočna".

Prve ponovitve so na sporedu 9., 11., 15., 16., 18., 26., 27. in 30. novembra. FOTO: Katja Kodba/SNG Drama Ljubljana

Več utrinkov s premiere v priloženi fotogaleriji: