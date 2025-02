Aljaž Škorjanec delil prisrčen posnetek hčerke

Slovenski plesalec Aljaž Škorjanec je na svojem profilu na Instagramu delil prisrčen posnetek, v katerem se crklja s hčerko. Plesalec, ki je prvorojenko Lyro Rose povil s soprogo Janette Manrara, ki je po rodu Američanka, je posnetek opremil z emotikonom ustnic in pande. "Ali lahko dobim poljubček?" je plesalec vprašal malčico, ki mu je takoj izkazala ljubezen. "O, hvala, čudovit poljubček je bil," se ji je zahvali.

Spomnimo, zakonca sta deklico povila 28. julija, novopečenima staršema pa so med drugim čestitali plesalki Nadiya Bychkova in Jagoda Batagelj, plesalec Kevin Clifton ter glasbenik in televizijski voditelj Rylan Clark-Neal. Tako Škorjanec kot njegova soproga Manrara sta vrsto let kot profesionalna plesalca sodelovala v angleški različici priljubljenega plesnega šova Zvezde plešejo.