Aljaž Škorjanec izpolnil očetovo dolgoletno željo

Slovenski plesalec Aljaž Škorjanec je na družbenem omrežju s sledilci delil galerijo fotografij s prizorišča ene od dirk formule 1, ki si jo je imel priložnost ogledati z očetom. "Pred približno 30 leti mi je oče predstavil formulo 1 in od takrat dalje sem njen velik oboževalec," je sledilcem zaupal. "Zdaj sem lahko s pomočjo ekipe McLaren uresničil očetove dolgoletne sanje. Kako čudovit dan in kako neverjetna dirka," je dodal in zaključil, da se dneva ne da preživeti bolje kot opazovati avtomobile od blizu.

Formulo 1 si bodo lahko "od blizu" v sezonah 2026, 2027 in 2028 ogledali tudi gledalci naše medijske hiše. Pro Plus je nedavno z veseljem sporočil, da je skupaj z RTL Hrvaška kot delom skupine CME pridobil ekskluzivne pravice za prenos vseh dirk formule 1 za naslednje tri sezone. Pro Plus tako postaja pravi dom motošporta, saj že 19. leto prenaša dirke motoGP, zdaj pa se ponudbi pridružuje še formula 1 – skupaj dve najpomembnejši prvenstvi v svetu motošporta.