Aljaž Škorjanec o odhodu iz šova: Odšel sem, ker sem postal oče

Plesalec Aljaž Škorjanec je v nedavnem intervjuju zanikal govorice, da je leta 2022 zapustil britansko različico šova Zvezde plešejo, ker se je sprl z eno od profesionalnih plesalk in dejal, da se je za takšno potezo odločil, ker je postal prvič oče. O sporu je prvi poročal The Sun, plesalčev tiskovni predstavnik pa je v izjavi za medije dejal, da so govorice neresnične in da ga ni nihče odslovil, ker se je agresivno obnašal.

"Aljaž spoštuje vse, s katerimi dela. Leta 2022 se je sam odločil, da bo zapustil šov, ki ga je imel vedno rad, ko so ga vprašali, ali bi se vrnil, pa je bil vesel. Navdušen je, da se bo letos vrnil na plesni parket," je še dodal njegov predstavnik. Kot je za The Sun povedal neimenovani vir, je prišlo do šokantnega soočenja med njim in eno od plesalk nekega večera med turnejo leta 2022.

Škorjanec se je šovu kot eden od profesionalnih plesalcev pridružil leta 2013, za dveletni premor pa se je odločil leta 2022. V nedavnem BBC-jevem intervjuju je povedal, da sta si z ženo, nekdanjo plesalko in televizijsko voditeljico Janette Manrara, zelo želela otrok. "Želel sem si biti pravi mož svoji noseči ženi in prisoten oče za svojo punčko, zato ni bila težka odločitev. Res sem si želel biti z njima," je povedal. Njuna prvorojenka Lyra se je rodila minulo leto, plesalec pa je dejal, da je bil zares srečen, ker je lahko bil ob njej in čas preživljal z njo: "To je bil čas povezovanja, ki ga ne bi nikoli nadoknadil." Dodal je, da se je vse skupaj izteklo popolno, saj so ga sedaj ponovno povabili k sodelovanju: "Po dveh letih se lahko vrnem in počnem, kar imam rad. Zares imam srečo, da se je vse tako izteklo."