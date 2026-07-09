Aljoša Bagola ob 10. obletnici poroke delil svoja spoznanja za uspešen zakon

Aljoša Bagola je že desetletje srečen v zakonu s slovensko igralko Ivo Krajnc Bagola . Kot je zapisal ob dveh njunih skupnih fotografijah, ki ju je objavil na družbenem omrežju, je njegova formula dopamina za dobro in dolgo razmerje: dotik, objem, poljub, akcija, meje, igra, novosti, delil pa je še devet drugih spoznanj zadnjih 10 let o zakonu.

"Ne hiti. Loči med zaljubljenostjo in ljubeznijo. Odnos je donos. Kar poznamo, to poustvarjamo. Finančna pismenost. Čustvena pismenost. Družina. Seks. Zvesti (sami sebi)," so glavne točke, ki jih je naštel Bagola, ob njih pa pri vsaki delil svoje spoznanje, do katerega se je dokopal v zadnjih desetih letih.

"Včasih so ljudje svoje otroke na hitro poročali zato, da so jim zagotovili preživetje. Danes nam ni treba tako hiteti. Ko me je takrat novinarka vprašala, kaj se mi zdi pri organizaciji poroke najpomembneje, sem odvrnil: To, da si najdemo pravega partnerja'," je na začetku daljšega zapisa svoje mnenje delil avtor, ki se je z igralko, s katero imata eno hčerko, poročil v ožjem krogu, med svati pa so bili sorodniki in prijatelji.