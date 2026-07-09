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Domača scena

Aljoša Bagola ob 10. obletnici poroke delil svoja spoznanja za uspešen zakon

Ljubljana, 09. 07. 2026 14.01 pred 44 minutami 2 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Aljoša Bagola in Iva Krajnc Bagola

Aljoša Bagola in Iva Krajnc Bagola praznujeta 10. obletnico poroke, strokovnjak za komuniciranje in pisatelj pa je ob tej priložnosti s svojimi sledilci na družbenem omrežju delil svojih deset spoznanj za dolg in srečen zakon.

Aljoša Bagola je že desetletje srečen v zakonu s slovensko igralko Ivo Krajnc Bagola. Kot je zapisal ob dveh njunih skupnih fotografijah, ki ju je objavil na družbenem omrežju, je njegova formula dopamina za dobro in dolgo razmerje: dotik, objem, poljub, akcija, meje, igra, novosti, delil pa je še devet drugih spoznanj zadnjih 10 let o zakonu.

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"Ne hiti. Loči med zaljubljenostjo in ljubeznijo. Odnos je donos. Kar poznamo, to poustvarjamo. Finančna pismenost. Čustvena pismenost. Družina. Seks. Zvesti (sami sebi)," so glavne točke, ki jih je naštel Bagola, ob njih pa pri vsaki delil svoje spoznanje, do katerega se je dokopal v zadnjih desetih letih.

"Včasih so ljudje svoje otroke na hitro poročali zato, da so jim zagotovili preživetje. Danes nam ni treba tako hiteti. Ko me je takrat novinarka vprašala, kaj se mi zdi pri organizaciji poroke najpomembneje, sem odvrnil: To, da si najdemo pravega partnerja'," je na začetku daljšega zapisa svoje mnenje delil avtor, ki se je z igralko, s katero imata eno hčerko, poročil v ožjem krogu, med svati pa so bili sorodniki in prijatelji.

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Poudaril je, da je odnos trdo delo, ki terja, da se naučimo odraslo pogovarjati, pravočasno sporočati svoje potrebe in zdravo postavljati meje, razkril pa je tudi, da je včasih potrebno, da se razmerje obdrži, poiskati pomoč. "Z Ivo nama je v težavnem obdobju nekaj obiskov pri terapevtki zelo pomagalo," je zapisal. Dodal je, da poroka ni le romantična, je tudi pomembna pogodba, zato je pomembna tudi finančna plat. Izpostavil pa je tudi čustveno plat in pomen komunikacije, družino in zvestobo samemu sebi.

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KOMENTARJI2

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YouRangMyLord
09. 07. 2026 14.45
on bo dozorel na tem področju šele po 20ih letih zakona, če bo doživel; dotlej pa naj flanca še naprej v svojih knjigah :)
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0 0
Alfaa
09. 07. 2026 14.36
Ja 10 let pa je res neverjetna doba za delit izkušnje uf to pa bo za branje v poletnih večerih, ki so na srečo zelo kratki.
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