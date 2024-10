Aljoša Bagola predstavil novo knjigo

"Gre za dvojno premiero, mogoče celo za dvojno dozo treme in bi si tisti del mene, ki ima tremo želel, da so vsi prišli zaradi Ive, da se malo razbremenim, ampak zdi se mi, da to besedo vsi potrebujemo v svojem besednjaku in jo večkrat namenimo komu v kateremkoli odnosu-partnerskem, družinskem, službenem in tudi prijateljskem," je ob predstavitvi svoje tretje knjige, ki nosi naslov Ne! je moč , povedal Aljoša Bagola.

V že tretji knjigi pravi, da je pomembno vzpostaviti meje, saj z njimi v resnici izboljšamo odnose: "Dobro življenje je tisto, ki ima dobre odnose. In to je to."

"Že vrsto let predavam, tako rekoč sta eno ali dve predavanji že zapisani v moj celični zapis. Če me prebudite ob polnoči oddrdram uro in pol na pamet z vso dramaturgijo in seveda je treba tudi zaradi poslovnega modela vpeljati kakšne novosti, tako da je bilo sočasno razmišljanje. Zdi se mi, da je tudi prav, da imam nekaj treme," je o predavanju, ki je spremljalo izid knjige, povedal avtor.

V občinstvu na predstavitvi nove knjige so bili tudi znani obrazi, med njimi zakonca Jugovic. Teja je takoj priznala, da ima težavo z besedo 'ne', zato je tudi prišla, Jani pa je povedal: "Veliko lažje rečem 'ne' ljudem, ki mi niso blizu, tistim, ki pa so mi, pa težko."

"Bolj imam občutek, da bom koga razočarala, če rečem 'ne', ali da mu ne bom mogla dati tisti, kar hoče. Jaz bi tudi tistim, ki mi niso tako blizu, kar vse dala, in tukaj moram začeti postavljati meje," je o postavljanju mej povedala Teja.

"Pri Aljoši ni potrebno ponavljati reka, da v tretje gre rado, saj je šlo že v prvo in v drugo, pa to kar nadaljuje. Zdi se mi, da je z vsako knjigo boljši, zato se veselim nove knjige," pa je povedal Dominik Bagola, ki je razkril, da je bratu obljubil, da bo knjigo kupil in jo šele nato prebral. Dominik je ob tem priznal, da je včasih s težavo komu rekel 'ne', sčasoma pa se je navadil, da kdaj tudi komu ali nečemu, kar mu ne ustreza, reče 'ne'.