Alma Rekić o sodelovanju z restavracijo na Manhattnu: Na to sem zelo ponosna

Alma Rekić , slovenska chefinja, k smo jo med drugim lahko spremljali tudi v MasterChefu Slovenija , je že pred skoraj dvema letoma postala del ekipe prestižne restavracije na Manhattnu, ki nosi slovensko ime. To je ameriško-slovenska restavracija po imenu Pekarna , kjer bo pri slovenskem delu menija pomagala prav Alma. "Za vse, kar se kakor koli tiče slovenskih jedi in sladic, sem zadolžena jaz," je za 24ur.com potrdila Alma in dodala, da je za ostale jedi zadolžen glavni chef restavracije Kamal Hoye , ki je odraščal v karibski državi Sveti Vincencij in Grenadine, zato bo velik poudarek na morskih jedeh.

Kakšen pa bo slovenski del menija?"Kar se tiče slovenskih jedi, jedilnik vsebuje od mesnih do vegetarijanskih in naših tradicionalnih jedi, vendar zopet na nek moderni način," je ponosno povedala Alma, ki je na meniju poskrbela tudi za jabolčno sladico, ki bo, kot sama pravi 'nekaj med zavitkom in pito'. Priznana chefinja sicer še ni potovala v New York, da bi kolegu Kamalu pokazala, kako pripraviti njene jedi, sta pa se zato slišala preko Skypa, in tako je chef ustvarjal po navodilih Slovenke. "Jaz sem naredila vse normative, poslala sem vse recepture, vse slovenske jedi," je povedala Alma in dodala, da je že trikrat odpovedala let, ker so vmes prišle različne stvari, na koncu pa se je zgodila koronakriza: "Karte imam še vedno in niti ne vem, kdaj bom šla tja. Plan je, da bom šla v New York in tam nastopila kot gostujoči chef, ko se bo zgodila tudi uradna velika otvoritev."

A to ni vse. Ne le da je Alma zasnovala slovenski del menija – na meniju tudi svoj koktelj, ki so ga poimenovali karAlma Rekić Dreams: "Povedala sem, kaj imam rada, in naredili so koktejl na podlagi mojega okusa."

Zakaj Pekarna in zakaj slovenska kulinarika?

Alma je za 24ur.com zaupala ozadje nastanka same restavracije Pekarna, s katero se lahko pohvali najprestižnejši del New York Cityja, in opisala, kako je sploh prišlo do sodelovanja. "Lastnik restavracije, inženir avstralskega rodu Dean O'Neill, me je povabil k sodelovanju. Dvakrat sem ga celo zavrnila, a je Dean vztrajal, da želi govoriti z mano, in prišel na Bled. Po njegovi predstavitvi koncepta sem privolila v sodelovanje," je ponosno povedala Alma in dodala, da se je sodelovanje začelo že leta 2019.