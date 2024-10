Alpski Ranko otvorili sezono krohotanja v Špas teatru

"Še starši pravijo, da sem postal Slovenec," se je pošalil Ranko Babić, medtem ko je Denis Avdić prepričan, da temu ni tako. Kolegica Rebeka Dremelj je Ranka pohvalila in dejala, da se je do solz nasmejala ter da je komik presegel standard, ki ga je postavil sam. Domen Valič se je z novinarjem Alenom Podlesnikom spraševal, ali je Ranko že priplezal na vrh Triglava in tako tudi uradno postal 'pravi' Slovenec, voditelj šova Super par Srđan Milovanović pa je kolega pohvalil, da je kljub vsemu dobro uprizoril slovenski narod - tudi s tistimi manj primernimi temami za mlajše generacije.