Alya Elouissi je za nov videospot vlekla 250 kg težak leseni voz

Alya Elouissi s svojo novo pesmijo prinaša sporočilo, da je treba slediti svojemu srcu, saj je to edina pot do osebne izpolnitve in sreče. Besedilo in glasbo pesmi je Alya napisala letošnjo zimo in brez sramu prizna, da se ji je v življenje vrnila težka sivina bivanja med življenjem in rutinskim delom v zimski Moskvi, kar opiše že v prvi kitici. "Ne gre za romantično pesem, nobene veze nima z ljubezenskimi razmerji ... Gre za ponovno srečanje s sivino, kako jo prebroditi in ponovno najti smisel vsega in lastno moč," je iskrena Alya.

Enkrat pa je bilo zadosti in ravno srce jo je po "srečanju z dobro vilo" ponovno prebudilo in vrnilo na pravo pot – pot srca. "S to pesmijo in videospotom želim ljudi opomniti na naše bistvo, smisel vsakdana in pomembnost sledenja svojemu srcu... Moja srčna želja je, da se pesem dotakne čimveč ljudi, jih navdihne in jim prebudi srca," je povedala pevka.

Videospot je nastal v sodelovanju s šamanko Indiro in prekrasnimi otroci, ki nosijo veliko sporočilo Poti srca. Med snemanjem je od Alye vsak otrok za darilo dobil obesek rdečega srca – kot spomin na to snemanje in kot opomnik sledenja srcu. Vsak otrok je potem povedal svojo "definicijo" poti srca. "Bila sem zelo ganjena, ti otroci so več vedeli o pomembnosti srca in sledenju srca kot večina odraslih danes. Tako se mi je še bolj potrdilo, da so bili otroci v spotu najboljša odločitev, saj nas s svojo čistostjo, igrivostjo in brezskrbnostjo vedno znova opominjajo na pomen in smisel življenja, kako pomembno je biti srčen in igriv."