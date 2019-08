Alya razkrila, kdo je Boris, s katerim preživlja poletje

Priljubljena slovenska pevka si poleti vzame čas tudi za počitek in polnjenje baterij.

"Blazino v obliki roza flaminga sem kupila že pred leti. Poimenovala sem jo Boris. Tako da je Boris moj flamingo. Ne vem zakaj, ampak takrat se mi je zdelo, da mu to ime pristaja. Menim, da če imaš kakšno stvar doma, ji moraš dati ime," je z nasmehom za 24ur.com svojo odločitev pokomentirala Alya, ki je v intervjuju spregovorila tudi o poletni romanci:

Alya je v začetku junija nastopila na priljubljenem festivalu CMC v Vodicah na Hrvaškem in s tem pritegnila veliko pozornosti tamkajšnjih medijev. V nedavnem intervjuju za hrvaško Glorioje med drugim spregovorila o poletnih romancah, omenila pa je tudi Borisa.

"Stara sem bila 8, 9 let. Takrat sem bila s šolo na morju v Portorožu. Bil je nek fant, ki mi je bil zelo všeč, ampak ni nikoli izvedel za to. Mislim, da mu je bilo ime Eugen. Nikoli se ni nič zgodilo, niti se nisva držala za roke (smeh)."

Njen drugi dom pa so Kornati, kjer ima tudi počitniško hišo in kjer poleti preživi večino časa: "Nikoli ni dovolj morja. Sem morska oseba in zelo imam rada Dalmacijo."