Vedno več je spletk in vedno manj prostora za napake. Na Kmetiji so naloge vse bolj zahtevne in počasi se že kažejo pravi obrazi tekmovalcev, kar je na lastni koži občutil tudi zadnji izpadli tekmovalec Ambrož. Še dobro, da je imel ves čas ob sebi svojo Nino, čeprav je bil odhod s Kmetije zaradi nje še težji. Pa je pred njima že nov korak v ljubezni?