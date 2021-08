Odzivi po porazu Slovenije: Vsaj Američani so si oddahnili

Slovenija se v Tokiu ne bo borila za zlato odličje. Po zares infarktni končnici so Francozi naše fante premagali z zgolj točko razlike. Zmagovalce obračuna čakajo v velikem finalu Američani, ki so bili boljši od Avstralcev. Slovenija se bo v soboto pomerila za tretje mesto in še vedno odlično bronasto medaljo.

Kljub temu da fantom tokrat ni uspelo, čestitke in spodbudne besede, namenjene našim košarkarjem, kar dežujejo. Mnogi znani Slovenci so se že odzvali na družbenih omrežjih. Kot je zapisal Umek, fante medalja čaka v soboto, do takrat pa lahko odigrajo še kakšno partijo kart. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Odzvala se je tudi pevka Irena Yebuah-Tiran, ki je fantom čestitala za odlično predstavo, verjame pa tudi v bronasto medaljo. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Pevec in radijski voditelj Tim Kores se je po tekmi s Francijo sicer odločil, da nikoli več ne bo jedel francoskih rogljičkov. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Košarkarje bodri tudi Nogometna zveza Slovenije, ki prav tako verjame v bronasto medaljo. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Na Twitterju se je odzvala tudi Nataša Briški, ki je prav tako čestitala ekipi za napeto borbo in jih vzpodbudila k borbi za bron. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Pevka Alenka Godec je prav tako čestitala našim fantom. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Tudi fantje iz ansambla Modrijani so spremljali tekmo. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Tekmo je spremljal tudi Boštjan Gorenc-Pižama, ki prav tako verjame v bronasto medaljo. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Naša novinarka in voditeljica športnega programa Sanja Modrić je tvitnila: "Glave gor, slovenska košarkarska reprezentanca in v boj za bron." icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Odzivi prihajajo tudi iz športnih vrst. Nekdanji košarkar Boštjan Nachbar piše, da imajo prave ekipe kratek spomin in vzpodbuja ekipo, da vstopijo samozavesto v zadnjo tekmo. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Slovenska košarkarska reprezentanca pa na svojem Facebook profilu vzpodbuja oboževalce, da podprejo razočaranega Klemna Prepeliča, ki po porazu ni skrival solz. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke