Angleški komik Russell Howard nasmejal ljubljansko občinstvo

"Kljub temu, da je dokaj mlad, je že 20 let praktično zvezda. Mislim, da je bil star nekaj čez 20 let, ko je že dobil nagrado za najboljšega komika v Angliji oziroma ima že toliko časa svojo televizijsko oddajo, tako da je res velika zvezda. Nastopa po celem svetu, 200 šovov na leto, ob tem pa še snema oddajo in dva podkasta, tako da je res mašina," nam je o Russllu Howardu povedal Tin Vodopivec.

"Razburljivo je, vaše države še nisem obiskal, tukaj bo nocoj 300 ljudi, lahko bom naredil dve predstavi. Rad potujem s svojo komedijo, zelo zabavno je! Mi na primer ne rečemo 'pijani', ko smo pijani. Že to mi je zanimivo, razumete? To je res dober način, da se učiš o svetu, v katerem živiš," pa nam je povedal komik, ki je pripotoval v Slovenijo.

Kaj ga dela edinstvenega, mogoče drugačnega od ostalih?

"Prva stvar je, da škili, druga stvar je, da je res smešen, dobro oddajo je imel, jaz pa sem ga spremljal ves čas," nam je povedal komik Gašper Bergant.

"On govori o svojem življenju in ob tem govori še vice," pa je dejal mladi obiskovalec predstave.

Kljub uspešni karieri in številnim lepim besedam pa komik pravi, da njegovo življenje vendarle ni takšen rokenrol, saj po svetu potuje z ženo in polletnim sinom.

"Pravkar sem zamenjal sinovo plenico, ravno pred najinim pogovorom. Dvomim, da je Ozzy Osbourne počel kaj takega. Predstavljajte si, da skupina Kiss dela kaj takega," pa je naši novinarki Tjaši še zaupal Howard.