Ana Dolinar Horvat sina rodila doma

"Tega malega zemeljskega angela smo se razveselili na sobotno nevihtno noč. Bil je lep in prečudovit porod v našem domu. Rodil se je ob obeh sestrah, očetu in naši neverjetni babici in douli. Nikoli ne bom pozabila, kako veliko podporo in kako sem bila ljubljena med porodom. Ni besed, ki bi opisale, kaj vse ste mi dali tisto noč, ko sem vstopila v tako svet in ranljiv prostor. Rodila sem pod svojimi pogoji, ob svojem času in prostoru z ljudmi, ki so razumeli moj proces. Rezultat je bila popolnoma nepojemljiva izkušnja. Moje sonce se je rodilo to noč in z njim tudi nova ženska. Moj dragi Lun, končno si me našel in za vedno si me spremenil. Zaljubljeni in presrečni smo. Življenje je neverjetno dobro," je svoje misli nekaj dni po porodu na Instagramu strnila presrečna mamica Ana Dolinar Horvat. Ob tem pa je objavila tudi prvo fotografijo sinčka, ki ga je družinica poimenovala Lun.