Ana Klašnja dopustuje v Španiji

Priljubljena žirantka šova Slovenija ima talent, Ana Klašnja, uživa v razkošnih počitnicah v Španiji, natančneje v Marbelli. Svoje sledilce je navdušila z objavo fotografij in videoposnetkov z oddiha, med katerimi je izstopala tudi tista v bikiniju.
Ana Klašnja dopustuje v Marbelli. Priljubljena žirantka šova Slovenija ima talent je na družbenem omrežju delila več fotografij s svojega oddiha v Španiji. Plesalka na jugu Evrope počiva na plaži, se sonči ob bazenu in uživa ob dobri hrani in pijači.
Balerina je svojim sledilcem ponudila vpogled v razkošne počitnice, navdušila pa jih je tudi s fotografijo v bikiniju. "H-h-h-huuudaaa," je eno od fotografij komentiral pevec in plesalec Sebastian.
