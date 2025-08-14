Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Domača scena

Ana Klašnja dopustuje v Španiji

Marbella, 14. 08. 2025 09.58 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.K.
Komentarji
25

Priljubljena žirantka šova Slovenija ima talent, Ana Klašnja, uživa v razkošnih počitnicah v Španiji, natančneje v Marbelli. Svoje sledilce je navdušila z objavo fotografij in videoposnetkov z oddiha, med katerimi je izstopala tudi tista v bikiniju.

Ana Klašnja dopustuje v Marbelli. Priljubljena žirantka šova Slovenija ima talent je na družbenem omrežju delila več fotografij s svojega oddiha v Španiji. Plesalka na jugu Evrope počiva na plaži, se sonči ob bazenu in uživa ob dobri hrani in pijači.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Balerina je svojim sledilcem ponudila vpogled v razkošne počitnice, navdušila pa jih je tudi s fotografijo v bikiniju. "H-h-h-huuudaaa," je eno od fotografij komentiral pevec in plesalec Sebastian.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Ana Klašnja Dopust Španija Fotografija
Naslednji članek

Boris Vidović po Otoku ljubezni: Ne bi se branil lepe Hrvatice

SORODNI ČLANKI

Ana Klašnja prejela posebno lepotno nagrado

Ana Klašnja pred vsemi zažgala vložek: "Ni šlo za šov, šlo je za resnico!

Ana Klašnja razkriva svoj lepotni ritual: "Brez te kreme ne grem nikamor."

Žiranti Slovenija ima talent: komu je med igro 'resnica ali izziv' najbolj nerodno?

Duo Zemljotres: Če bi zmagala, bi se nama uresničile sanje

Ana Klašnja nam je zaupala, kako neguje svojo kožo ...

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (25)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Grande cojones
14. 08. 2025 11.29
Zakaj že ženske v kopalkah ob slikanju dvigujejo roke? Verjetno zato, da jim gravitacija ne bi pokvarila izgleda!?
ODGOVORI
0 0
ace ace
14. 08. 2025 11.28
Točno to je slika vsega, kar je narobe s človeštvom.
ODGOVORI
0 0
2fast4
14. 08. 2025 11.22
+2
Srečen tisti, katera je šla mimo njegovih vrat...
ODGOVORI
2 0
Janez Novak 13
14. 08. 2025 11.21
+0
Jaz sem pa doma v garsonjeri.
ODGOVORI
1 1
piko3
14. 08. 2025 11.20
-1
Ena najlepših slovenk!
ODGOVORI
0 1
blue3dragon
14. 08. 2025 11.19
+2
A Nika Kovačeva še ni poslala samopromocijskih fotografij?
ODGOVORI
2 0
Mirko Zlikovski
14. 08. 2025 11.14
+3
A Bagola-Kranjčevi so pa že doma?
ODGOVORI
3 0
DevilNo1
14. 08. 2025 11.11
+3
Jaz sem bil pa na Tajskem, pa kaj pol :-)
ODGOVORI
3 0
Midelamodrugace
14. 08. 2025 11.00
+2
Pahor ji manjka
ODGOVORI
2 0
Midelamodrugace
14. 08. 2025 10.59
+2
Prava levakinja
ODGOVORI
3 1
tom74
14. 08. 2025 10.57
+2
Paparaci jo je ujel :))
ODGOVORI
2 0
4krogci
14. 08. 2025 10.45
+10
Velika je razlika med dopustovanjem in spremstvom!!
ODGOVORI
10 0
anjerd
14. 08. 2025 10.44
+2
Boljstar, bolj nor.
ODGOVORI
3 1
Zmaga Ukrajini
14. 08. 2025 10.43
+12
Res patetično je tole zdaj za vsako francko pisarit kje je na dopustu. In mimogrede, ti ljudje so tako grozljivo neizvirni, da je kar boleče. Zdajle rinit v Španijo, kjer je že ob 10ih 30 stopinj celzija? Hvala, ampak naj se kar sama matra tam.
ODGOVORI
12 0
Diego14
14. 08. 2025 10.42
+14
Kolk imate pa ceno za tako samopromocijo?
ODGOVORI
14 0
Pegasus2
14. 08. 2025 10.41
+11
Khm na vsaki fotki v isti pozi....zeh dolgčas
ODGOVORI
12 1
24bata
14. 08. 2025 10.40
+5
A je ladek kje v bližini ?
ODGOVORI
5 0
Miha1999
14. 08. 2025 10.33
+16
Novakovi so bili letos na Pagu, Tone je bil na Krku, sosedova Marija pa v Izoli.
ODGOVORI
16 0
Tako pac je
14. 08. 2025 10.30
+4
Ma dobra,kaj ji fali😆
ODGOVORI
6 2
but_the_ppl_are_retarded
14. 08. 2025 10.33
+8
Za kresnat, prvovrstna..
ODGOVORI
9 1
4krogci
14. 08. 2025 10.47
+8
A kaj ji fali? Pamet in razum…in obnasanje letom primerno. Za kresent pa je ja..ampak spet noben presezek
ODGOVORI
8 0
Verus
14. 08. 2025 10.26
+7
Patetika
ODGOVORI
8 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089