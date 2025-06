Ana Klašnja prejela posebno lepotno nagrado

V prestolnici je revija Grazia že sedmo leto zapored podelila modne nagrade najbolj prepoznavnim lepotnim znamkam. Nagrade je podelila glavna in odgovorna urednica Špela Štamol . Tokrat je v izboru sodelovalo kar 155 izdelkov, ki so zaznamovali zadnji dve lepotni leti.

Dogodka se je udeležil marsikateri znan obraz, primabalerina in žirantka šova Slovenija ima talent Ana Klašnja, ki je prejela posbno nagrado za lepotno osebnost leta, modna vplivnica in žirantka šova Zvezde plešejo Nika Urbas, naša vremenska napovedovalka Špela Jereb in modna oblikovalka Maja Štamol Droljc. Na terasi luksuznega hotela v prestolnici so družili tudi vplivnež Ciril Komotar, nekdanja miss Jugoslavije Bernarda Marovt in manekenka ter vplivnica Tjaša Kokalj Jerala ter voditeljica in igralka Ula Furlan.

Lepotno žirijo, ki je v zadnjih mesecih zavzeto testirala izdelke, so sestavljale Katarina M. Bajt, lepotna urednica revije in ustanoviteljica koncepta nagrad, modna oblikovalka Maja Štamol Droljc, televizijska voditeljica Manja Plešnar, vizažistka Nina Burazor in modna vplivnica Nike Ambrožič Urbas.