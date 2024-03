Ana Klašnja: Svet žensk je toliko težji

Ana Klašnja , slovenska balerina. Stalnica SNG Opere in baleta Ljubljana že vse od 2001! Ano poznamo. Že vrsto let je priznana solistka baletnega ansambla SNG Opera in balet Ljubljana. V svoji prvi solistični vlogi kot Klara v baletu Hrestač - Božična zgodba je nastopila leta 2002. Od takrat dalje so njene solistične vloge postale stalnica njene baletne kariere. No, je pa tudi žirantka najbolj gledanega televizijskega šova pri nas Slovenija ima talent . In tudi tega šova si brez nje ne moremo predstavljati.

Njen svet se je večkrat zamajal. Ko je vse naredila prav, trenirala, vlagala ves svoj trud, iskala popolnost in vse počela tako kot prej, nove solo vloge ni bilo. In to leta. Ko je vprašala zakaj, jo je odgovor presenetil. A to je bilo to. Kako je šla naprej? In ko je postala mama, je od doma spremljala konkurenco, ostale balerine, ostale plesalce. Ti so šli naprej, njej pa se je zdelo, da zamuja. Da jo bodo prekosili. In je hitela. Prehitela. Danes tega ne bi ponovila. A to je življenje. In odločitev je bila povsem življenjska, je pa močno vplivala na njeno življenje danes.

Ko je sedla na žirantski stol, je začela na življenje gledati povsem drugače. Ni bila več le 'Ana to in Ana ono', ampak so bili tam ljudje, ki so prišli pokazat in povedat svojo zgodbo. Pravi, da jo je ta izkušnja tako kot starševstvo povsem spremenila.

Kdo je pravzaprav Ana Klašnja? Na klepet jo je v podkast 'Gregorjev svet žensk' povabil Gregor Trebušak.