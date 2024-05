Ana Lazovski z razstavo klobukov opozorila na ohranjanje stare obrti

"Vsekakor je pa nekaj ljudi tudi tako pogumnih, kot sem jaz, in ne gleda toliko na to, koliko smo slišani in si vseeno prizadevamo, da bi to ohranjali in počnemo stvari zato, ker nam je fajn," nam je po odprtju razstave zaupala oblikovalka klobukov Ana Lazovski in dodala, da skupaj s kolegi, ki se ukvarjajo s podobnimi obrtmi, upajo, da jih bo nekega dne mogoče kdo opazil.

"Ana je zelo strastna oseba, kar se seveda pozna tudi na njenem delu. Moram reči, da vsi izdelki, ki jih tukaj predstavlja, so nekaj posebnega," pa je o klobučarki povedala Glorija Petek. Čeprav je prišel s pokrivalom na glavi, pa nam je glasbenik Dalaj Eegol povedal, da ni upošteval zapovedi: "Če bi, bi prišel, tako kot tamle kolega v vesternu, kot kavbojec, ampak jaz imam kapo tako relativno kar precej na glavi."

"Drugič mislim, da danes nosim klobuk. Nekako ni navada, da se v Sloveniji nosijo klobuki, za razliko od tujine, ampak mogoče bi pa morali spet začeti nositi klobuke," pa nam je dejala Lia Bordon.