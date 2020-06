Ana Maria Mitič: Dojenje je pri meni učinkovalo kot topilec maščobe

Komedijantka Ana Maria Mitič, ki smo jo spremljali v priljubljenem šovu Znan obraz ima svoj glas, je pred kakšnim letom poskrbela za izrazito preobrazbo, saj je izgubila ogromno kilogramov. Tokrat je s svojimi sledilci na družbenem omrežju delila daljši zapis, v katerem je spregovorila, kako ji je to uspelo.

icon-expand Ana Maria Mitić oktobra lani na premieri drugega dela filma Košarkar naj bo 2. FOTO: Kolosej

Ana Maria Mitič v zadnjem letu dobiva veliko vprašanj, kako ji je uspelo izgubiti toliko kilogramov in ob enem čestitke za svojo vitko postavo. Ker je bila od nekdaj brez dlake na jeziku, vsakemu iskreno odgovori. "Ker sem v osnovi Ančica pomagačica in vedno srčno rada namenim zlati prah sreče, naj iskreno, strnjeno in na hitro z vami delim te skrivnosti, za katere bi vsak rad slišal le eno besedo: čudežna tabletka. Ali zeljna juha. Ali smoothie s skrivno sestavino. Ali posebna vadba, ki reši telo v enem mesecu. No, nič od tega," je svoj zapis na Facebooku začela Ana Maria, ki razkriva, da so ji pri izgubi kilogramov pomagali hormoni in dojenje.

"Dojenje je pri meni (prvič v življenju so šle kalorije v minus, prosim ne mi zavidati, ker prej nikoli ni šlo tako dobro, naj sem se še tako trudila in si vsaj na račun zavzetega poskušanja to tudi zaslužim) učinkovalo kot topilec maščobe. Srečnica, vem. Dobra novica? Da to ni vse," je povedala Ana, ki je bila med porodniško zelo aktivna, saj je naredila vsaj 10.000 korakov na dan. Njen sinček ni veliko spal, razen v premikajočem se vozičku.

"To me je prignalo do kilometrskih sprehodov vsak dan, v vsakem vremenu. Ker Bog ve, vse za dober dojenčkov spanec in mamičino kavico v miru. Bolečine v hrbtu, vratu in drevenenje rok od silnega prenašanja čedalje težjega otroka so me primorale k temu, da sem enkrat na teden uro svojega življenja posvetila bodisi jogi, bodisi pilatesu ..." Seveda pa je poleg naštetega pazila tudi na prehrano zaradi dojenja. "Brez procesiranih salamic in približkov siru, brez čipsov z okusi in brez čokolade. Ja, to tudi je bilo prepovedano, ker naj bi spodbujalo krče pri dojenčku."

Za konec je še razkrila, da je jutranja ptica in da prisega na zgodnje vstajanje: "Odkar so spalni ritmi mojega otroka kolikor toliko zanesljivi, se več kot z veseljem zbudim pred vsemi ostalimi in si namenim VSAJ eno minuto za meditacijo, ponavljam pozitivne afirmacije, ki mi pomagajo nastaviti zlate temelje za super dan. Ne uspe vedno, ker pač življenje, ampak zagotavljam, da je v tem skrit vsaj en dragulj moje moči, pozitive in premagovanja izzivov."