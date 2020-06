Ana Praznik s samostojnim dobrodelnim projektom: Čutila sem, da moram storiti nekaj več

Ana Praznik je v oddaji Delovna akcija pokazala, kako zelo srčna oseba je in kako zelo jo zgodbe, s katerimi se sooči med snemanjem, ganijo. Odločila se je, da pomaga tudi sama in se lotila prvega samostojnega dobrodelnega projekta – Ana predstavlja linijo zvezkov, s katerimi želi pomagati otrokom, ki so prikrajšani.

"Z veseljem in ponosom lahko povem, da bodo šolski zvezki letos dobili popolnoma drug pomen. Ko sem prevzela vodenje oddaje Delovna akcija, si nisem predstavljala, da me bo to za vedno spremenilo. Že od začetnih oddaj v prvi sezoni sem začutila nek nemir, ki se je stopnjeval v žalost in v spoznanje, kakšna krivica se nekaterim godi. In kako zelo so prizadeti otroci. Otroci, ki nikakor in nikoli niso krivi za situacijo, v kateri so se znašli njihovi starši, pa vendar nosijo velike posledice. Čutila sem, da moram storiti še nekaj, nekaj več, da moram po svojih najboljših močeh pomagati. Želim pomagati k boljši prihodnosti otrok, ki prihajajo iz šibkejših družin. Kajti vsak od njih si zasluži lepo, dostojno, brezskrbno otroštvo, nihče si ne zasluži živeti v pomanjkanju," je povedala Ana za 24ur.com , ki se je povezala z se z Zvezo prijateljev mladine Moste-Polje: "Podatki, ki so mi jih povedali, so me šokirali. A lahko verjamete, da v Sloveniji več kot 5000 otrok živi v velikem pomanjkanju? Da jim starši ne morejo privoščiti niti doplačljivih obveznosti, ki so del programa v šoli, recimo plačilo voznine za šolski izlet, glasbene delavnice, kulturnega dne, kjer je treba plačati vstopnico? Seveda take družine svojim otrokom tudi ne morejo omogočati razvoja talentov, kjer je treba karkoli plačati in uresničevati tudi drobnih želja."

Nasmejana voditeljica in pevka je povedala, da je dolgo razmišljala, kaj bi lahko naredila tudi sama in kako bi pomagala. In tako se je rodila ideja o liniji šolskih zvezkov, s katerimi želi Ana pomagati ustvariti pravičnejšo in enakopravnejšo družbo: "Družbo enakih možnosti za vse. Projekt je zasnovan tako, da so zadovoljni vsi, ki so udeleženi - od tiskarja, do založnika in vseh soustvarjalcev, saj sem trdno prepričana, da vsak za svoje delo zasluži pošteno plačilo. Zato so izdelki iz moje linije za en evro dražji, kot zvezki enake kakovosti. Prispevek boste plačali tisti, ki vam je mar, ki ste ali še boste prepoznali v tem projektu koristi za svoje in druge otroke ter projekt podprli. Za to se vam iz vsega srca iskreno zahvaljujem."

Dodala je, da zvezki niso le zvezki z njeno fotografijo, temveč da so opremljeni tudi z motivacijskimi besedili, ki predstavljajo vrednote, za katerimi Ana trdno stoji: "Spodbujajo empatijo, sodelovanje, vlivajo pogum in moč, opozarjajo na pomen izobrazbe. Srčno upam, da bodo tako razumljeni in sprejeti, da bomo s skupnimi močmi dosegli kar največ pomoči potrebnih otrok in, da bomo vsi skupaj vsaj malo prispevali k boljši, pravičnejši družbi."