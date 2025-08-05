Svetli način
Domača scena

Ana Praznik tudi poleti riše nasmehe na obraze

Punat, 05. 08. 2025 16.55 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Simon Vadnjal , E.K.
Voditeljica naše priljubljene oddaje Delovna akcija Ana Praznik te dni preživlja aktivne poletne počitnice v letovišču Kurta Kanclerja na Krku. Tam počitniške dneve lepša številnim slovenskim otrokom, družbo pa ji delajo tudi znani Slovenci, ki pri južnih sosedih skrbijo za dobro voljo in animacijo slovenske mladine.

Ani Praznik so se med aktivnimi poletnimi počitnicami v letovišču Punat na Krku pridružili številni znani. Reper 6Pack Čukur je mlade učil osnov keramičarske obrti, judoistka Tina Trstenjak pa je poskrbela za športne delavnice. "Interes je zelo velik, skupine so zelo polne, otroci z veseljem sodelujejo, so zelo aktivni in si tudi zelo želijo naučiti juda," nam je zaupala judoistka. Otroci se močno veselijo tudi napovedanega obiska zvezdnika priljubljene serije Skrito v raju Mateja Zemljiča.

Letovišče Kurta Kanclerja v Punatu, ki letos praznuje jubilejni rojstni dan, pa potrebuje konkretno obnovo. "70 let letos praznuje to letovišče, se pravi, že 70 let vozijo sem otroke iz socialno ogroženih družin in tudi druge, in vse te stavbe so potrebne prenove," nam je zaupala voditeljica naše priljubljene oddaje Delovna akcija Ana Praznik.

Rdeči križ Maribor vsako leto na priljubljen hrvaški otok med poletnimi počitnicami pripelje več kot 1500 otrok. "Tukaj se zgodijo nova poznanstva, morda prve poletne romance, zagotovo pa nove izkušnje, nova prijateljstva in sem vesela, da sem lahko del takega velikega projekta tudi jaz," je dejala Ana Praznik in dodala: "Jaz sem se letos angažirala, da zberemo čim več denarja, da pomagamo Rdečemu križu v Mariboru obnoviti to letovišče. Vse za otroke."

Vsi v mladinski koloniji na Krku tako po svojih močeh pomagajo otrokom polepšati brezskrbne počitniške dneve. Pomagate pa lahko tudi vi, s poslanim sporočilom PUNAT5 ali PUNAT10 na 1919.

Ana Praznik Tina Trstenjak Letovišče Kurta Kanclerja Dobrodelna akcija
ISSN 1581-3711
