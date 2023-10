Ana Praznik žrtev spletnih prevarantov: Ljudje, razmišljajmo kritično!

Ana Praznik je zadnje tedne v nekaterih slovenskih medijih zasledila številne lažne novice o sebi in predelane fotografije. "Pojavile so se fotografije, na katerih sem vklenjena v lisice in ob spremstvu policistov. Ko sem to videla, sem takoj vedela, da je nekdo moj obraz prilepil na drugo telo. Sprva sem se temu nasmejala," je o spletni prevari, v kateri se je znašla, za 24ur.com povedala Ana. Kasneje je zasledila tudi intervju enega od spletnih medijev, da sodeluje v sistemu za hiter zaslužek denarja, in prav to naj bi bil tudi razlog za njeno kasnejšo aretacijo. "Intervju je bil poln slovničnih napak, še sklanjano ni bilo pravilno, kar ti že takoj da slutiti, da nekaj ni prav," je prepričana, a stvar se je kasneje izkazala za bolj resnično, kot je sprva mislila.

"Zanimivo je, da meni teh objav nikoli ni pokazalo, ljudje so mi pošiljali posnetke zaslonov takšnih novic in fotografij in me opozarjali na prevaro. Očitno prevaranti naredijo tako, da osebi, ki jo napadejo, onemogočijo videti objave," je o tem, kako se je vse skupaj sploh začelo, povedala naša voditeljica oddaje Delovna akcija. "Ko so me začeli klicati prestrašeni prijatelji in me spraševati, če je z mano vse v redu, sem se zavedela, da je šla ta stvar predaleč," je še dodala.

Ana se je zato odločila, da bo zadevam naredila konec. "S pomočjo prijatelja, ki se spozna na računalnike, sem ugotovila, da prevaranti ne prihajajo iz Slovenije. Videti je, kot da so z Islandije. Nisem vedela, na koga naj se obrnem in kaj naj naredim, da se zadeva zaključi. Na koncu se je izkazalo, da ne morem narediti nič, saj so prevaranti tako napredni, da bi v primeru, da jih preganjam, sama potegnila krajšo," je zaupala za naš portal in dodala, da je bilo v tej situaciji oškodovano samo njeno ime in hvala bogu nič drugega. "Ljudje so mi pisali, kako do hitrega zaslužka, ker imajo finančne težave in ker me imajo za verodostojno osebo, mi zaupajo. Vsakemu posebej sem odpisala, da gre za lažne novice," je dejala.