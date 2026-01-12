Ana Praznik: Želimo pomagati tistim, ki pomagajo

Bistva oddaje - prenove domov za družine in posameznike, ne menjajo, vendar pa deveta sezona prinaša novosti.

"Zelo se veselim teh novosti, namreč prenavljali bomo tudi nepremičnine različnim društvom, ki pomagajo v svojih skupnostih oziroma tistim, ki so pomoči potrebni," nam je povedala Ana Praznik.

Ogromno Slovencev se vedno lahko zanese na pomoč prostovoljnih gasilskih društev - ta društva imajo omejena finančna sredstva, nekatera dotrajane prostore - so primerni kandidati?

"Absolutno! Če kdo, potem oni. Zdi se mi, da ljudje, ki to delo opravljajo prostovoljno, takrat, ko jih potrebujemo, vse spustijo iz rok in letijo pomagat, so absolutno primerni kandidati," je povedala Ana.

V takšnem mrazu - huda prede tudi zavetiščem za živali - se lahko za Delovno akcijo prijavijo tudi oni?

"Seveda. Pa tudi tisti, ki individualno pomagajo v svojih skupnostih. Ni nujno, da so to ne vem kakšna velika društva. Želimo pomagati tistim, ki pomagajo," pojasnjuje voditeljica.

Pa če se vrneva nazaj k družinam - kaj je v večini primerov zadržek, da bi se prijavile na naši spletni strani?

"Se mi zdi, da izpostavljenost. Slovenci smo res takšen zadržan narod in se obremenjujemo s tem, kaj bo kdo drug rekel in ali me bodo drugi obsojali? Moje mnenje je, da če ne poskusiš, ne veš. Glede na izkušnje preteklih družin, s katerimi sem se tudi pogovarjala na to temo, pa pravim, da kar pogumno, ker niti ena od njih nima slabe izkušnje. Konec koncev so dobile brezplačno prenovljeno stanovanje, dom, hišo. Že snemanje oddaje je neka posebna izkušnja, poleg tega pa poskrbimo za različna zanimiva presenečenja in dogodivščine, na koncu pa ostanejo še lepi spomini," je povabila Ana.