Ana Pusovnik o nosečnosti: Otrok ni bil načrtovan, je pa zelo zaželen

Na Instagramu je glede nosečnosti dobila veliko vprašanj, med drugim je povedala, da se je začetna slabost začela, ko sta bila s partnerjem na dopustu, za naš portal pa je povedala: "Zaradi slabosti in bruhanja sva oba posumila na nosečnost ali pa kakšno bolezen, zato sva se odločila, da narediva test nosečnosti, da ugotoviva, zakaj mi je slabo. Torej test sem naredila skupaj s partnerjem. Tako da test je bil pozitiven na najino presenečenje."

Kot je povedala, otrok ni bil načrtovan, je pa zelo zaželen in se ga s partnerjem Saškom Taksom že zelo veselita: "Nosečnost poteka brez nekih težav. V začetku so bile slabosti in glavoboli, ki pa počasi pojenjajo. Uživava v najlepšem obdobju mojega življenja in komaj čakava prihod najine štručke."

Ana pa je za konec dodala še, da spol otroka že vesta, a ga zaenkrat še ne bosta razkrila: "Izbrala sva tudi nekaj favoritov za ime za oba spola, a nisva še nič fiksno določila."