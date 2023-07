Ana Pusovnik o sinu: Ljubezen, ki je do zdaj nisem poznala

"Blažena mama. Ljubezen, ki je do zdaj nisem poznala. Moj svet," je na Instagramu zapisala Ana Pusovnik , ki je v začetku meseca povila prvega otroka, sina Taja . Zapisu je dodala dve fotografiji, na katerih novorojenca doji in pestuje.

Pojasnila je še, da sta s Saškom izbrala ime Taj, ker ima poseben pomen: "Ime Taj je sanskrtskega, arabskega in hindujskega izvora in pomeni krona. Ime pooseblja razkošje. On je moja krona in moj največji zaklad neprecenljive vrednosti."