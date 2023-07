Ana Pusovnik: Ob porodu sem se na novo rodila tudi jaz

Ana Pusovnik, nekdanja tekmovalka prve sezone šova Sanjski moški, je pred dnevi povila prvega otroka. Za 24ur.com je povedala: "Porod je bil naporen, ker sem imela porod sprožen v 39. tednu zaradi male količine plodovnice, preventivni ukrep, da ne bi bilo zapletov. Popadke sem predihavala dolgih 17 ur. Bilo je naporno, ampak vsekakor vredno, saj je končna nagrada neprecenljiva."

Korošica pravi, da sta se s partnerjem Saškom odločila za nenavadno fantovsko ime, ker ima prav poseben pomen: "Ime Taj je sanskrtskega, arabskega in hindujskega izvora in pomeni krona. Ime pooseblja razkošje. On je moja krona in moj največji zaklad neprecenljive vrednosti. Želiva, da se tega zaveda celo življenje in zato sva mu nadela takšno ime."