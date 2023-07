Ana Pusovnik postala mamica: Ko življenje dobi smisel

"Ko življenje dobi smisel," je ob fotografiji, na kateri svojega prvega otroka drži za roko, napisala Ana Pusovnik, ki se je sicer spomnimo iz prve sezone Sanjskega moškega. Ob fotografiji, na kateri je razkrila, da je prvorojencu ime Taj, pa je dopisala: "Tako zelo moj."

Na svoji Instagram zgodbi (objava, ki izgine po 24 urah) pa je objavila fotografijo male dlani svojega sinčka in napisala, da je življenje dobilo smisel. Na naslednji objavi pa se je ob objavi partnerja s sinom zahvalila tudi njemu: "Hvala, dragi moj Saško, da si bil z mano in bil moj največji steber. Hvala, da si najboljši partner in najboljši ati. Ljubim te!"