Ana Pusovnik razkrila spol otroka: Fantek je

Nekdanja tekmovalka Sanjskega moškega je decembra za naš portal spregovorila o prvi nosečnosti. "Da sem noseča, sem izvedela približno konec oktobra. Zanositev načeloma ni bila načrtovana, sva se pa prepustila usodi. Če je otrok namenjen, se bo zgodilo. In se je," je povedala in dodala, da je otrok zelo zaželen in se ga s partnerjem že zelo veselita: "Nosečnost poteka brez nekih težav. V začetku so bile slabosti in glavoboli, ki pa počasi pojenjajo. Uživava v najlepšem obdobju mojega življenja in komaj čakava prihod najine štručke."