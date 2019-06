Ana rodila fantka

Podjetnica, inspiracijska predavateljica in pobudnica organizacije Anina zvezdica Ana Lukner Roljič in mož Dejan , ki sta se poročila septembra 2017, sta postala starša. Novopečena mamica je na Instagarmu objavila fotografijo dojenčkovih nogic ter razkrila, da sta se razveselila sina Jacksona. Malček, ki je nasvet prijokal 11. junija ob 21:21, je ob rojstvu tehtal 3350 gramov in bil velik 51 centimetrov.

''Če obstaja trenutek, ki vse spremeni v življenju posameznika, potem je to ta. Ne najdeva besed, ki bi opisale, razložile kaj in kako se počutiva. Vse kar veva je, da sva iz dna srca hvaležna, da sva izpopolnila najino življenje z Jackom in da nama je omogočil, da si ustvariva svojo družino. Jackson Lukner Roljič, dobrodošel v ta neverjetni svet, nikoli ne obupaj in vedno ostani zvest in pošten. Dala ti bova vso ljubezen tega sveta ...'' je ob rojstvu sina zapisal ponosni očka Dejan, ki se je za konec zahvalil še svoji ženi: ''Moja ljubezen, moje življenje, moj najboljši prijatelj, moja žena Ana Lukner Roljič ... Hvala ti."