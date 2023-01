Ana Roš delila uradne poročne fotografije

Slovenska kuharska mojstrica Ana Roš zadnji decembrski dan ni praznovala svojega abrahama, kot je sprva načrtovala, saj ji je življenje prekrižalo pot. Odločila se je namreč, da namesto starosti praznuje ljubezen. Z izbrancem Urbanom Stojanom se je spoznala oktobra lani, a je iskrica takoj preskočila – vedela sta, da je njuna ljubezen prava, zato sta že tri mesece kasneje stopila pred oltar. Tiskovna predstavnica je nedavno za naš portal povedala, da je bila poroka popoln trenutek, ki sta ga delila z družino in prijatelji, sedaj pa sta še z nami delila utrinke s slavja, ki si jih lahko ogledate v spodnji galeriji.

Ana in Urban v Ljubljani nista priredila tradicionalne poroke, saj sta prostor, kjer sta se poročila, okrasila z drevesi, oltar pod trakovi, ki so ponazarjali drevo, pa okrasila z mahom in gobami, tako da sta v prostor vnesla pridih gozda. Za glasbo je na slavju poskrbel Vlado Kreslin.