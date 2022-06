Kulinarična virtuozinja Ana Roš in Tuš nadaljujeta uspešno sodelovanje s predstavljanjem lokalnih slovenskih dobrot. Na ljubljanski tržnici so obiskovalci okušali zakladnico tovrstne ponudbe jedi, ki podpira slovenske kmete in trajnostno naravnane prakse. Nadgradnja projekta, ki je nastal med epidemijo, ko so številni kmetje ostali brez svojih odjemalcev, je na Pogačarjev trg že prvi dan privabila številne ljubitelje vrhunske kulinarike, ki pomaga predvsem lokalnim pridelovalcem.