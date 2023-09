Ana Roš: Ob prejemu vabila na 100-letnico založbe sem skočila v zrak

Ana Roš je bila povabljena kot ena izmed uspešnejših avtoric knjig, ki so jih pri založbi izdali, sodelovala pa je tudi pri pogovoru o umetnosti in pomenu pisanja knjig ter o lastni izkušnji, ki jo je imela pri pisanju knjige Sonce in dež . Slovesnost je gostil Christie's Rockefeller Center, udeležila pa so se je številna svetovna znana imena, med drugimi tudi Linda Evangelista .

"Ko sem dobila iz Phaidona vabilo, da ustvarimo knjigo Sonce in dež skupaj, se mi je zdelo, da je to največje darilo, ki bi ga umetnik ali v tem primeru chef lahko dobil. Knjiga se fantastično prodaja, v Evropi namreč skorajda ni več angleškega izvoda na razpolago. To je rezultat skupnega dela tako velike založniške družbe, kot je Phaidon, in chefa ter avtorja. Večji del knjige sem namreč napisala sama direktno v angleškem jeziku," je o avtorskem delu povedala Roš Stojanova in dodala: "Potem pa pride vabilo na 100. obletnico založniške hiše Phaidon in skočila sem v zrak od veselja, čeprav takrat še nisem razumela razsežnosti pomena takšnega vabila. In potem priletiš v New York, s tabo v istem prostoru pa stoji Linda Evangelista in druge znane osebnosti. Takrat razumeš, da si dejansko prejel največje darilo za svoje trdo delo pri ustvarjanju knjige."

Ana Roš je leta 2020 pri založbi Phaidon izdala knjigo z originalnim naslovom Sun and rain oziroma Sonce in dež . Knjiga je hitro osvojila številne prestižne naslove: knjiga tedna po izboru The Times , Forbes jo je uvrstil na lestvico desetih najboljših kulinaričnih knjig, Wall Street Journal pa je knjigi podelil naziv najlepše oblikovane knjige meseca. Knjiga je zasnovana kot Anina osebna pripoved, Kaja Sajovic pa jo je sooblikovala z raziskovalno-faktografskim delom. Skozi fotografije je zgodbo obeh predstavila Suzan Gabrijan .

Zakaj ravno naslov Sonce in dež je Ana Roš pojasnila na predstavitvi slovenskega prevoda, ki je izšel pri založbi Beletrina: "Razmišljala sem, kaj vpliva na naše življenje v dolini Soče bolj kot sonce in dež? Pomeni ne le, kaj nam narava daje, saj potrebuje sonce in dež, glede na njiju se preusmerja, ampak tudi naša čustva, energija in motivacije so zelo sonce in dež."

Ob tej priložnosti je založba Phaidon izdala tudi posebno knjigo, ki predstavlja izvirne prispevke 100 živečih umetnikov, pisateljev, oblikovalcev, arhitektov, ilustratorjev in kuharjev, ki jih je pred tem založba objavila. Med drugim tudi fotografov Annie Leibovitz in Stephena Shorea, kuharjev Ferrana Adrià in Ane Roš, umetnikov Lorne Simpson in Jošitomo Nara ter oblikovalcev Dieterja Ramsa in Todda Oldhama.