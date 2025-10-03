Ana Roš osvojila drugo mesto na lestvici najboljših kuharjev na svetu

Kot poudarjajo, izbor, ki ga pripravijo vsako leto, slavi kulinarične inovacije in globalne talente ter združuje vodilne osebnosti gastronomije. Priznanje poudarja trajen vpliv slovenske šefinje na mednarodno kulinarično sceno, kjer je njen edinstven in globoko oseben slog kuhanja prepoznan po svoji izvirnosti, hipersezonskosti in izrazu terroirja, zasidranega v pokrajini in tradiciji soške doline. Pod njenim vodstvom je Hiša Franko, prva in trenutno edina restavracija s tremi Michelinovimi zvezdicami v Sloveniji, postala mednarodna destinacija z edinstvenim pristopom.
Ana Roš je lani prejela naziv najboljše kuharske mojstrice na svetu po mnenju strokovnjakov (Best Voted by Professionals na The Best Chef Awards), predlani pa je osvojila tretje mesto v glavni kategoriji najboljših kuharjev na svetu.
