Domača scena

Ana Roš osvojila drugo mesto na lestvici najboljših kuharjev na svetu

Milano, 03. 10. 2025 20.55 | Posodobljeno pred 26 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
3

Slovenska šefinja Ana Roš iz Hiše Franko v Kobaridu je na podelitvi The Best Chef Awards 2025 v Milanu osvojila drugo mesto v kategoriji najboljših kuharjev na svetu. Ocenjevalce je prepričala njena inovativnost, ustvarjalnost in trajen vpliv na svetovno gastronomijo, so sporočili iz ekipe Ane Roš.

Kot poudarjajo, izbor, ki ga pripravijo vsako leto, slavi kulinarične inovacije in globalne talente ter združuje vodilne osebnosti gastronomije. Priznanje poudarja trajen vpliv slovenske šefinje na mednarodno kulinarično sceno, kjer je njen edinstven in globoko oseben slog kuhanja prepoznan po svoji izvirnosti, hipersezonskosti in izrazu terroirja, zasidranega v pokrajini in tradiciji soške doline. Pod njenim vodstvom je Hiša Franko, prva in trenutno edina restavracija s tremi Michelinovimi zvezdicami v Sloveniji, postala mednarodna destinacija z edinstvenim pristopom.

Ana Roš, kuharska mojstrica
Ana Roš, kuharska mojstrica FOTO: Suzan Gabrijan

Ana Roš je lani prejela naziv najboljše kuharske mojstrice na svetu po mnenju strokovnjakov (Best Voted by Professionals na The Best Chef Awards), predlani pa je osvojila tretje mesto v glavni kategoriji najboljših kuharjev na svetu.

ana roš nagrada kuharska mojstrica
mislim malo
03. 10. 2025 21.23
majo neke fore toti haha, dva fižola pa špric omake neke na krožniku in je umetnina
ODGOVORI
0 0
Ursica
03. 10. 2025 21.19
Vse pohvale in čestitke, kaj vse ima naša prelepa deželica🫶🏼👏
ODGOVORI
0 0
Peklenšček
03. 10. 2025 21.03
+1
Ja, tako je, tud jaz lahko naredim jajček na oko na zeliščnem maslu in dam ceno 170,00€ sej če si ga sloven ne more privoščit bo pa Donald pršu na mojo jajčko in ga bom častil ! :))
ODGOVORI
2 1
