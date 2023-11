Ana Roš še vedno edina ženska in tretja najboljša chefinja na svetu

Med svetovno kulinarično elito ima Slovenija še vedno svojo predstavnico. To je naša najboljša chefinja Ana Roš, ki med deseterico najboljših ostaja kot edina ženska kuharica na svetovni lestvici. Po mestih je naša kulinarična mojstrica napredovala na tretje mesto in tako ponovno potrdila, da se lahko kosa z najboljšimi.

Ana Roš ostaja na lestvici najboljših kuharjev na svetu.

"Navdušena sem, da sem med najboljšimi tremi kuharji na svetu. Nekako tega nisem pričakovala," je povedala po razglasitvi in se kot edina ženska kuharica zavzela za še več žensk v tem poklicu. "Mislim, da imamo ženske tu še veliko prostora, zato jih vabim, da se mi pridružijo in da skupaj konkuriramo moškim," je še dodala Roševa, ki se je letos veselila tudi posebnega priznanja JRE (Jeunes Restuarants) Slovenija, združenja mladih gostincev, za izjemne kulinarične dosežke ter vzor, navdih in inspiracijo ostalim gostincem.

Na zaključni prireditvi The Best Chef Awards 2023 je najboljši chef že tretje leto zapored postal Dabiz Muñoz. V gastronomski eliti je bilo 31 narodnosti, pri čemer je Evropa celina z največjo zastopanostjo, saj kar 54 kuharjev prihaja iz naše celine, sledita ji Amerika s 24 predstavniki in Azija s 17, Španija pa je s 14 kuharji utrdila svoj položaj najvplivnejše države.

