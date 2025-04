Ana Roš širi svojo kulinarično zgodbo na Hrvaško

Novo restavracijo bo v prihodnjih mesecih odprla v sodelovanju z znano hotelsko družbo. "To ni le naše prvo mednarodno odprtje, na nek način je to vračanje domov. JAZ je nastal in bo vedno ostal zasidran v Ljubljani, kot drzen, spontan način, s katerim odprem vrata svoje kuhinje. Povezan z ritmom letnih časov," je dodala.

Najboljša kuharska mojstrica na svetu, ki je ta prestižni naziv prejela na letošnji podelitvi nagrad Best Chef Awards, je v objavi še razkrila, da je z Istro povezana že od malih nog."Poreč pa se zdi povsem naraven naslednji korak. Otroška poletja sem preživljala v Istri. Pokrajina, morje, sestavine – vse to me je oblikovalo in zaznamovalo mojo kuhinjo, tako kot ljubljanske tržnice in gore doline Soče," je zapisala in dodala: "Že si predstavljam: sedenje na soncu in okušanje najbolj sveže ribe, ki jo pripravi naša ekipa,"