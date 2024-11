Ana Roš Stojan najboljša kuharska mojstrica na svetu

Na letošnji podelitvi nagrad Best Chef Awards so nagrado za najboljšo kuharsko mojstrico na svetu po mnenju strokovnjakov podelili Ani Roš Stojan iz Hiše Franko v Kobaridu, je poročal spletni portal The National. Lani se je v tem izboru uvrstila na tretje mesto v glavni kategoriji najboljših kuharjev na svetu.