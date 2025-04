Ana Žontar Kristanc: Potico ljudje zelo radi prilagajajo svojim okusom

Če hočemo jesti dobro potico, kaj so nasveti in kaj so triki?

"En trik, ki sem ga nedolgo nazaj zvedla, pa se mi zdi, kolikor sem ga sprobala, pa sem ga kar nekajkrat, da je vedno držal. Ker največji problem pri potici je, da rada poči in potem so ljudje ful razočarani," nam je povedala kuharica in vplivnica Ana Žontar Kristanc.

Izgled ni najlepši.

"Ja, zgornji sloj se loči in pri kraju poči. In štos je v tem, da ne sme biti premalo vzhajana in ne sme biti preveč vzhajana. In v bistvu ne smeš dati potico vzhajati pa jo tajmirati na 30 minut, na 20 minut, na 40 minut, jo moreš gledat, da zraste nekje za tretjino. Ko zraste za tretjino, gre v pečico," nam je povedala kuharica.

Kateri okus potice pa je najbolj priljubljen?

"Jaz mislim, da je potico ljudje zelo radi prilagajajo svojim okusom. Eni sploh ne delajo orehove, eni naredijo čokoladno, enim orehi nagajajo pa gredo v rožičevo, delajo kokosovo. Se mi zdi, da imajo družine svoje verzije potic, ki jih imajo radi," meni Ana.

Pa njena najljubša?

"Absolutno klasična orehova brez rozin," nam je povedala v smehu.

Njen nasvet za odlično potico pa je...

"Ena stvar je, da presejejo moko, da je malo bolj rahla. Druga stvar je, da morajo obvezno narediti test s kvasom in paziti. Kvas preveriš, če funkcionira, če ima žive kvasovke. Ena izmed pogostih napak pri ljudeh je, da ko kvas preverijo ali ko ga vzhajajo, kvas izpostavijo previsoki temperaturi. Kvasovke bojo funkcionirale do 36, 37 stopinj," nam je zaupala.

Kako pa je z nadevom?

"Sem ugotovila, da če naredim bolj gosti nadev, malo ga prilagodim, ga veliko lažje zvijam in veliko lažje lahko zaciljam pol-pol, torej pol testa, pol nadeva," je razkrila Ana.

Na koncu pa še najboljši in najpomembnejši del-preizkus, ali je dobra.