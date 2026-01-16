Anamaria Goltes delila kopico še nikoli videnih fotografij

Anamaria Goltes je na družbenem omrežju objavila dve galeriji fotografij, ki so nastale v trenutkih, ki so zaznamovali njeno preteklo desetletje. Zaročenka Luke Dončića, ki svoje zasebno življenje načeloma skriva pred radovednimi očmi svetovne javnosti, je svojim sledilcem omogočila vpogled v njeno pestro preteklost.
Novopečena mamica, ki se je prejšnji mesec razveselila rojstva drugorojenke, ki sta ji s ponosnim očkom nadela ime Olivia, je tako delila še nevidene fotografije, ki so nastale med nosečnostjo, presenetila pa je tudi z utrinki, ki so nastali med preživljanjem časa z njenima dvema hčerkama.
Manekenka je objavila tudi nekaj fotografij v spodnjem perilu in kopalkah, največ posnetkov pa je nastalo prav na morju, kjer družina Dončić rada preživlja dolge in vroče poletne dni.
