Domača scena

Anamaria Goltes delila kopico še nikoli videnih fotografij

Ljubljana, 16. 01. 2026 20.47 pred 1 uro 1 min branja 1

E.K.
Anamaria Goltes

Anamaria Goltes se je na družbenem omrežju pridružila aktualnemu trendu in delila kopico še nevidenih fotografij preteklega desetletja. 28-letnica je tako svojim sledilcem omogočila vpogled v njeno bližnjo in daljno preteklost, utrinki pa so nastali med njeno sanjsko zaroko, dvema nosečnostma, poziranjem za različne naslovnice, uživanjem na morju in seveda med preživljanjem časa s svojimi najbližjimi.

Anamaria Goltes je na družbenem omrežju objavila dve galeriji fotografij, ki so nastale v trenutkih, ki so zaznamovali njeno preteklo desetletje. Zaročenka Luke Dončića, ki svoje zasebno življenje načeloma skriva pred radovednimi očmi svetovne javnosti, je svojim sledilcem omogočila vpogled v njeno pestro preteklost.

Novopečena mamica, ki se je prejšnji mesec razveselila rojstva drugorojenke, ki sta ji s ponosnim očkom nadela ime Olivia, je tako delila še nevidene fotografije, ki so nastale med nosečnostjo, presenetila pa je tudi z utrinki, ki so nastali med preživljanjem časa z njenima dvema hčerkama.

Manekenka je objavila tudi nekaj fotografij v spodnjem perilu in kopalkah, največ posnetkov pa je nastalo prav na morju, kjer družina Dončić rada preživlja dolge in vroče poletne dni.

Anamaria Goltes Luka Dončić nosečnost hčerke družina

Znani Slovenci zimske dni radi preživljajo na smučiščih

JAZsemTI
16. 01. 2026 21.44
Zakaj se špika?
bibaleze
