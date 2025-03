Anamaria Goltes Luki Dončiću: Vse najboljše, moja ljubezen

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

"Kakšna je razlika med internistom, kirurgom, psihiatrom in patologom?" "Internist nekaj ve, toda ne zna, kirurg nima pojma, ampak zna vse, psihiater nima pojma in tudi ne zna nič, toda ima razumevanje, patolog pa vse ve in zna, toda vedno pride prepozno."